Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Вся слава Богу"

Головна подія українського вікенду – принизлива домашня поразка Динамо від Десни. До команди Рябоконя – жодних претензій. Чернігівці виклалися на всі 100 і поїхали додому із заслуженими трьома очками, зафіксувавши для історії святкування тріумфу у роздягальні Олімпійського. Андрій Мостовий, оборонець Десни, супроводить це фото підписом глибокого релігійного змісту: "Вся слава Богу".

Схоже, "динамівці" достатньо зверхньо поставилися до свого суперника. Упродовж тижня, який передував матчу 7 туру УПЛ, дехто із них гарненько відпочив. Наприклад, Мохаммед Кадірі.

Денис Гармаш готував барбекю разом із екс-хавбеком Шахтаря Віталієм Віценцем, який, як відомо, мешкає на території "ДНР". Оце так несподіванка!

Карлос Де Пена осідлав коня.

Беньямін Вербіч у Динамо і в збірній Словенії – це зараз зовсім різні люди... На фото – після дубля у ворота Ізраїлю.

Тим часом Шахтар відірвався вже на 13 (!!!) очок. Успішний дебют Євгена Коноплянки, який відзначився вирішальним асистом, – хорошу каву п'є новачок "гірників".

Тим не менше, Зоря разом із Владиславом Кабаєвим у складі зуміла відповісти чемпіонам України трьома (!) голами. Про кохану цього гравця ми розповідали у попередній Твіттеріаді.

Євген Хачеріді – досі без клубу. Зате має щоденну можливість брати участь у вихованні свого сина Даніеля.

Артем Мілевський на риболовлі: "Пошло дело!"

Солідарний із своїм екс-одноклубником голкіпер Артем Кичак.

Хижої усмішки "Житомирської пантери" – Адерінсоли Есеоли – бояться всі суперники Кайрата. Українець продовжує колекціонувати скальпи у чемпіонаті Казахстану.

Атмосферне фото захисника чеського Слована Тараса Качараби із дощового Мюнхена.

Екс-захисник одеського Чорноморця Андрій Міщенко хизується фото із Красної площі. І добиває коментарем: "Как Колян с "Реальных пацанов".

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

Натомість Віталій Мандзюк, екс-оборонець Динамо, Дніпра і національної збірної, не цурається гасла "Слава Україні". Відчуйте різницю.

Світ. Зима – близько

Новобранець ПСЖ Мауро Ікарді дуже швидко адаптовується до життя у Парижі. Як і Кейлор Навас (праворуч).

Серхіо Рамос зосереджений на майбутній битві із французьким грандом. Мегафайт ПСЖ – Реал – вже у середу!

Трохи "ванільки" від Каріма Бензема.

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Але це – потім. Зараз насолоджуємося свіжими фото з Instagram цієї професіональної повії. Суворо "18 плюс"!

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Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна