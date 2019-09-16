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БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ДЕСНА

Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+

22:00 4246 Читать на русском
Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+
Захія Дехар / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Вся слава Богу"

Головна подія українського вікенду – принизлива домашня поразка Динамо від Десни. До команди Рябоконя – жодних претензій. Чернігівці виклалися на всі 100 і поїхали додому із заслуженими трьома очками, зафіксувавши для історії святкування тріумфу у роздягальні Олімпійського. Андрій Мостовий, оборонець Десни, супроводить це фото підписом глибокого релігійного змісту: "Вся слава Богу".

десна

Схоже, "динамівці" достатньо зверхньо поставилися до свого суперника. Упродовж тижня, який передував матчу 7 туру УПЛ, дехто із них гарненько відпочив. Наприклад, Мохаммед Кадірі.

кадірі

Денис Гармаш готував барбекю разом із екс-хавбеком Шахтаря Віталієм Віценцем, який, як відомо, мешкає на території "ДНР". Оце так несподіванка!

гармаш віценець

Карлос Де Пена осідлав коня.

де пена

Беньямін Вербіч у Динамо і в збірній Словенії – це зараз зовсім різні люди... На фото – після дубля у ворота Ізраїлю.

вербіч

Тим часом Шахтар відірвався вже на 13 (!!!) очок. Успішний дебют Євгена Коноплянки, який відзначився вирішальним асистом, – хорошу каву п'є новачок "гірників".

коноплянка

Тим не менше, Зоря разом із Владиславом Кабаєвим у складі зуміла відповісти чемпіонам України трьома (!) голами. Про кохану цього гравця ми розповідали у попередній Твіттеріаді.

кабаєв

Євген Хачеріді – досі без клубу. Зате має щоденну можливість брати участь у вихованні свого сина Даніеля.

хачеріді

Артем Мілевський на риболовлі: "Пошло дело!"

мілевський

Солідарний із своїм екс-одноклубником голкіпер Артем Кичак.

кичак

Хижої усмішки "Житомирської пантери" – Адерінсоли Есеоли – бояться всі суперники Кайрата. Українець продовжує колекціонувати скальпи у чемпіонаті Казахстану.

есеола

Атмосферне фото захисника чеського Слована Тараса Качараби із дощового Мюнхена.

качараба

Екс-захисник одеського Чорноморця Андрій Міщенко хизується фото із Красної площі. І добиває коментарем: "Как Колян с "Реальных пацанов".

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

міщенко

Натомість Віталій Мандзюк, екс-оборонець Динамо, Дніпра і національної збірної, не цурається гасла "Слава Україні". Відчуйте різницю.

мандзюк

Світ. Зима – близько

Новобранець ПСЖ Мауро Ікарді дуже швидко адаптовується до життя у Парижі. Як і Кейлор Навас (праворуч).

ікарді навас

Серхіо Рамос зосереджений на майбутній битві із французьким грандом. Мегафайт ПСЖ – Реал – вже у середу!

рамос

Трохи "ванільки" від Каріма Бензема.

бензема

Кріштіану Роналду провів посередній матч проти Фіорентини, а Ювентус втратив очки. Та це не причина, щоб відмовитися від сімейної велопрогулянки.

роналду

Легка наркоманія від Луїса Суареса та бренду Puma.

суарес

Сімейне щастя екс-карпатівця Крістіана Ербеса в Аргентині. Зараз цей хавбек виступає за Атлетіко Тукуман.

ербес

Роналдо, президент Вальядоліда, і ось ці хлопці, схоже, не вірять у потенціал Андрія Луніна...

Лунін отримав погані новини від тренера Вальядоліда – українець може надовго залишитися без ігрової практики

роналдо

Джон Террі відчуває, що зима – близько. Готується до холоднечі.

террі

Андреа Пірло причепурюється перед черговою порцією Бонусів.

пірло

Бонуси. У черзі до неї стояла половина збірної Франції...

Якщо ви не знаєте, яким боком француженка Захія Дехар до футболу, – отже ви не читали нашого апетитного тексту. Ось він.

"Рібері – сором’язливий, але ми зайнялися сексом". Футболіст, який ледь не втратив усе

Але це – потім. Зараз насолоджуємося свіжими фото з Instagram цієї професіональної повії. Суворо "18 плюс"!

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна

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