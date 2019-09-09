Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Мамо, де я?"

Перед тріумфальною поїздкою збірної України у Литву зустрілися три богатирі – Денис Бойко, Рустам Худжамов та Андрій Лунін. Хто з них – найкрутіший?

Є ще четвертий богатир у рукавичках – Георгій Бущан.

У Віктора Циганкова видався важкий старт сезону, зате він "запалює гру" у... київському метрополітені.

Пауза у чемпіонаті України дозволила Карлосу Де Пені звозити кохану у стародавню Прагу.

Тим часом оборонець бельгійського Кортрейка Андрій Бацула відкриває неймовірні місця Нормандії.

Натомість хавбек Зорі Владислав Кабаєв відкриває для себе світ сімейних цінностей. Кілька днів тому повів кохану Тамару у ЗАГС. Більше про обраницю футболіста – у Бонусах.

Ох, ця приречена усмішка Тайсона, якого не відпустили у Європу! Наші співчуття, бро...

Артем Мілевський повертається у Брест після чергової гулянки. Одразу пригадується його нещодавнє "Що, не очікували, Тайсон б***ь?"

Микола та Ірина Морозюки "дали сексу" для спраглих підписників свого Instagram. Легіонер Різеспора наче нагадує ордам турецьких чоловіків, хто має ексклюзивне право пестити Іринку.

Роман Бебех прибув із візитом у Волинь, де змусив Тараса Михалика та Младена Бартуловіча "запрягти коней".

Його колега Дмитро Поворознюк вполював Віталія Кварцяного. Але погодьтеся: це фото набуло б куди культовіших скілів, якби поруч із Кварцом розташувався Олександр Поворознюк, ексцентричний власник Інгульця.

"Розумне обличчя – це ще не ознака розуму", – переконаний Владислав Ващук.

"Мамо, де я?". Ахтунг! Віктор Вацко загубився!

Світ. Сексуальний маніяк, або Пахнути, як Роналду

Для початку – парад наших старих знайомих. Його відкриває на велосипеді екс-вінгер Динамо Джермейн Ленс, права на якого належать Бешикташу.

Екс-опорник Шахтаря Фред – у колисці цивілізації – Елладі.

Ще один колишній "гірник" – Вілліан – як відомо, дуже набожний. А тому приймає священну купіль у річці Йордан.

Антуан Грізманн, який став потужним підсиленням для Барси, вирушає у табір збірної Франції на матчі проти Албанії та Андорри.

Карім Бензема вже давно зайвий у таборі Ле Бльо. Тому, коли розпочинається тиждень збірних, на форварда Реала насувається депресія.

Лука Модріч дуже тепло проводжає Кейлора Наваса у ПСЖ. Костаріканець спершу "сплавив" Андрія Луніна в оренду, а тоді й сам чкурнув із королівського двору.

"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Мадриді

Немічний Дієго Марадона згадує молодість. Незадовільні кондиції легенди не насторожили клуб Хімнасія Ла-Плата – буквально сьогодні його презентували на посаді головного тренера. Божевілля!

А тут – цілих три легенди голландського футболу! Зустрічайте Робіна ван Персі, Луї ван Гала та Ар'єна Роббена.

Жерар Піке та культовий німецький тенісист 80-90-х Борис Беккер на турнірі US Open.

Великий угорець Габор Кірай із великим німцем Лотаром Маттеусом, якого, щоправда, звинувачують у секс-шаленствах.

"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

Кажуть, що кожен пес схожий на свого господаря. Що, справді?!

Аліссон: буде шашлик!

"Просто деякі усмішки – дуже заразні", – виправдовується Мохамед Салах.

П'єр-Емерік Обамеянг і його татусь.

У Вейна Руні 4 потенційні топ-форварди для збірної Англії підростають.

А ти б хотів пахнути, як Кріштіану Роналду?!

Бонуси. Зоря (не) Галицька

Отож, як було написано вище, 24-річний Владислав Кабаєв розпочав новий етап у житті. Відтепер хавбек Зорі – чоловік сімейний. Не будемо довго запрягати – одразу перейдемо до знайомства із його обраницею Тамарою та її Instagram.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Ярмоленко передчував гол, екс-хавбек Шахтаря – в окупованій штольні, а топ-модель вже не за Динамо