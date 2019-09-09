toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна

23:00 1082 Читать на русском
Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна
Владислав і Тамара Кабаєви / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "Мамо, де я?"

Перед тріумфальною поїздкою збірної України у Литву зустрілися три богатирі – Денис Бойко, Рустам Худжамов та Андрій Лунін. Хто з них – найкрутіший?

бойко худжамов лунін

Є ще четвертий богатир у рукавичках – Георгій Бущан.

бущан

У Віктора Циганкова видався важкий старт сезону, зате він "запалює гру" у... київському метрополітені.

циганков

Пауза у чемпіонаті України дозволила Карлосу Де Пені звозити кохану у стародавню Прагу.

де пена

Тим часом оборонець бельгійського Кортрейка Андрій Бацула відкриває неймовірні місця Нормандії.

бацула

Натомість хавбек Зорі Владислав Кабаєв відкриває для себе світ сімейних цінностей. Кілька днів тому повів кохану Тамару у ЗАГС. Більше про обраницю футболіста – у Бонусах.

кабаєв

Ох, ця приречена усмішка Тайсона, якого не відпустили у Європу! Наші співчуття, бро...

тайсон

Артем Мілевський повертається у Брест після чергової гулянки. Одразу пригадується його нещодавнє "Що, не очікували, Тайсон б***ь?"

мілевський

Микола та Ірина Морозюки "дали сексу" для спраглих підписників свого Instagram. Легіонер Різеспора наче нагадує ордам турецьких чоловіків, хто має ексклюзивне право пестити Іринку.

морозюк

Роман Бебех прибув із візитом у Волинь, де змусив Тараса Михалика та Младена Бартуловіча "запрягти коней".

бебех михалик бартуловіч

Його колега Дмитро Поворознюк вполював Віталія Кварцяного. Але погодьтеся: це фото набуло б куди культовіших скілів, якби поруч із Кварцом розташувався Олександр Поворознюк, ексцентричний власник Інгульця.

поворознюк кварцяний

"Розумне обличчя – це ще не ознака розуму", – переконаний Владислав Ващук.

ващук

"Мамо, де я?". Ахтунг! Віктор Вацко загубився!

вацко

Світ. Сексуальний маніяк, або Пахнути, як Роналду

Для початку – парад наших старих знайомих. Його відкриває на велосипеді екс-вінгер Динамо Джермейн Ленс, права на якого належать Бешикташу.

ленс

Екс-опорник Шахтаря Фред – у колисці цивілізації – Елладі.

фред

Ще один колишній "гірник" – Вілліан – як відомо, дуже набожний. А тому приймає священну купіль у річці Йордан.

вілліан

Антуан Грізманн, який став потужним підсиленням для Барси, вирушає у табір збірної Франції на матчі проти Албанії та Андорри.

грізманн

Карім Бензема вже давно зайвий у таборі Ле Бльо. Тому, коли розпочинається тиждень збірних, на форварда Реала насувається депресія.

бензема

Лука Модріч дуже тепло проводжає Кейлора Наваса у ПСЖ. Костаріканець спершу "сплавив" Андрія Луніна в оренду, а тоді й сам чкурнув із королівського двору.

"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Мадриді

модріч навас

Немічний Дієго Марадона згадує молодість. Незадовільні кондиції легенди не насторожили клуб Хімнасія Ла-Плата – буквально сьогодні його презентували на посаді головного тренера. Божевілля!

марадона

А тут – цілих три легенди голландського футболу! Зустрічайте Робіна ван Персі, Луї ван Гала та Ар'єна Роббена.

ван персі ван гал роббен

Жерар Піке та культовий німецький тенісист 80-90-х Борис Беккер на турнірі US Open.

піке беккер

Великий угорець Габор Кірай із великим німцем Лотаром Маттеусом, якого, щоправда, звинувачують у секс-шаленствах.

"Він – сексуальний маніяк". Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду

кірай маттеус

Кажуть, що кожен пес схожий на свого господаря. Що, справді?!

кірай

Аліссон: буде шашлик!

аліссон

"Просто деякі усмішки – дуже заразні", – виправдовується Мохамед Салах.

салах

П'єр-Емерік Обамеянг і його татусь.

обамеянг

У Вейна Руні 4 потенційні топ-форварди для збірної Англії підростають.

руні

А ти б хотів пахнути, як Кріштіану Роналду?!

роналду

Бонуси. Зоря (не) Галицька

Отож, як було написано вище, 24-річний Владислав Кабаєв розпочав новий етап у житті. Відтепер хавбек Зорі – чоловік сімейний. Не будемо довго запрягати – одразу перейдемо до знайомства із його обраницею Тамарою та її Instagram.

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Ярмоленко передчував гол, екс-хавбек Шахтаря – в окупованій штольні, а топ-модель вже не за Динамо

blog_ava
Роналду зганьбився тричі в одній атаці – епічне відео
11:42
6051
Теги
Тарас Михалик Тарас Михалик Артем Мілевський Артем Мілевський Ірина Морозюк Андрій Лунін Андрій Лунін Роман Бебех Головне Габор Кірай Габор Кірай Олег Бабій Аліссон Аліссон Дієго Марадона Дієго Марадона Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний Лотар Маттеус Луї ван Гал Луї ван Гал Статті Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Карлос Де Пена Карлос Де Пена Віктор Циганков Віктор Циганков Віктор Вацко Мохамед Салах Мохамед Салах Андрій Бацула Андрій Бацула Фред Фред П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Тайсон Тайсон Джермейн Ленс Джермейн Ленс Кейлор Навас Кейлор Навас Георгій Бущан Георгій Бущан Вейн Руні Вейн Руні Жерар Піке Жерар Піке Карім Бензема Карім Бензема Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Антуан Грізманн Антуан Грізманн Владислав Ващук Владислав Ващук Робін ван Персі Робін ван Персі Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Лука Модріч Лука Модріч Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Микола Морозюк Микола Морозюк Світ Твіттеріада Овертайм Вілліан Вілліан Рустам Худжамов Рустам Худжамов Денис Бойко Денис Бойко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
56
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук