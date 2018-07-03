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Твиттериада. Девич и алкоголь, немного предательства от Жабченко и бразильская секс-бомба, которой стыдно за Неймара

2 июля 22:44 221 Читати українською
Твиттериада. Девич и алкоголь, немного предательства от Жабченко и бразильская секс-бомба, которой стыдно за Неймара
Бруна Маркезини
Олег Бабий Олег Бабий

Горячая рубрика "Футбол 24" возвращается после длительной паузы! Подводим итоги недельной активности украинских и мировых селебритис.

Наши. Зинченко приходит в себя после отдыха, тост Монарева

Известный поклонник Барселоны Андрей Воронин не мог не топить за Лео Месси и его родную Аргентину. "Фарт в футболе – большое дело", – написал экс-форвард после победы "альбиселестес" над Нигерией. Однако против Франции даже фарта было мало.

воронін

Опальный украинский экс-арбитр Анатолий Жабченко теперь уже не скрывает своих пророссийских взглядов и со спокойным сердцем поехал туда на ЧМ. Здесь он с женой в Москве.

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Зашкварился и экс-форвард Карпат Вильям Роша Батиста. "Уважение для Бразилии. Мы – лучшие", – подписал это фото Роша. И его совершенно не смущает, что рядом с легендарным Пеле – не только человек, нос которого в кокаине, но и убийца с руками по локоть в крови.

Удивил и экс-наставник Зирки Роман Монарев – общей фотографией с кумирами русской нации. А так выглядит досуг специалиста, у которого сейчас много свободного времени.

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Позволил себе алкоголь и Марко Девич. Но у него уважительная причина – день рождения любимой жены Милицы.

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Александр Зинченко уже устал отдыхать: "Чуток встряхнулись".

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Футбольный клуб Мариуполь готовится к встрече с Юргорденом в квалификации Лиги Европы. Защитник Максим Белый раскрыл все карты.

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Центрбек Шахтера Иван Ордец и его дочь.

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Агента Ивана Пироженко потянуло на экстрим. Здесь он на подходе к действующему сицилийскому вулкану Этне (высота – более 3300 метров).

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Конголезец Дьемерси Мбокани застрял где-то на полпути между киевским Динамо и другим клубом, поэтому вид у него соответствующий – растерянный какой-то.

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Действующий "динамовец" Беньямин Вербич вот так отдыхал в родной Словении.

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Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины – итальянец Андреа Малдера и его сын.

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Мир. Трезвый Гаскойн, голодный Талиска

Критикуемый за регулярные симуляции Неймар и его верный болельщик – сын Дави Лука.

неймар

Экс-голкипер Валенсии и сборной Испании Сантьяго Канисарес, трагически потеряв сына, отдает дочерям еще больше любви.

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Семья хавбека Баварии Тьягу Алькантары.

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Андерсон Талиска, который вместо Ромы, МЮ, Ливерпуля оказался в Китае, явно страдает от недоедания.

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Между тем легендарный Уэйн Руни, который также заметно похудел, берет курс на МЛС.

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Его еще более знаменитый соотечественник Пол Гаскойн бьет все личные рекорды, длительное время воздерживаясь от алкоголя. Чтобы успокоить нервы, рыбачит – и вылавливает вот такие трофеи!

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Защитник Арсенала Эктор Бельерин – в своем стиле.

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Центрбек Кристал Пэлас Мамаду Сако бросил якорь в Дубае.

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Жерар Деулофеу готов начинать новый сезон в Уотфорде.

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Валлийский хавбек Лестера Энди Кинг – над бездной в поисках красивого кадра. Осторожно, бро!

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Бонусы. Две безудержные украинки и сердцеедка из Бразилии

Жена экс-защитника Динамо, Днепра, киевского Арсенала и сборной Украины Виталия Мандзюка – настоящая звезда Instagram. Анна Мандзюк – это сочетание стиля, красоты и страсти.

Эта блондинка Анна – жена хавбека Карпат, Кривбасса, Таврии и ряда белорусских и венгерских клубов Юрия Габовды. Замечательный выбор!

Ну а бразильская модель и актриса Бруна Маркезини не требует дополнительных рекомендаций. Ей запретили поездку на ЧМ-2018 – чтобы не отвлекала возлюбленного Неймара от футбола. Однако лидер сборной Бразилии делает все, чтобы волшебная латиноамериканка имела повод не только радоваться, но и покраснеть от стыда.

Какая из этих красавиц тебе понравилась больше всего?

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Топ-10 постов недели в соцсетях. Пляж, коктейли и девушки – легенды, которые не участвуют в ЧМ и не жалеют об этом

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