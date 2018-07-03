Твиттериада. Девич и алкоголь, немного предательства от Жабченко и бразильская секс-бомба, которой стыдно за Неймара

Горячая рубрика "Футбол 24" возвращается после длительной паузы! Подводим итоги недельной активности украинских и мировых селебритис.

Наши. Зинченко приходит в себя после отдыха, тост Монарева

Известный поклонник Барселоны Андрей Воронин не мог не топить за Лео Месси и его родную Аргентину. "Фарт в футболе – большое дело", – написал экс-форвард после победы "альбиселестес" над Нигерией. Однако против Франции даже фарта было мало.

Опальный украинский экс-арбитр Анатолий Жабченко теперь уже не скрывает своих пророссийских взглядов и со спокойным сердцем поехал туда на ЧМ. Здесь он с женой в Москве.

Зашкварился и экс-форвард Карпат Вильям Роша Батиста. "Уважение для Бразилии. Мы – лучшие", – подписал это фото Роша. И его совершенно не смущает, что рядом с легендарным Пеле – не только человек, нос которого в кокаине, но и убийца с руками по локоть в крови.

Удивил и экс-наставник Зирки Роман Монарев – общей фотографией с кумирами русской нации. А так выглядит досуг специалиста, у которого сейчас много свободного времени.

Позволил себе алкоголь и Марко Девич. Но у него уважительная причина – день рождения любимой жены Милицы.

Александр Зинченко уже устал отдыхать: "Чуток встряхнулись".

Футбольный клуб Мариуполь готовится к встрече с Юргорденом в квалификации Лиги Европы. Защитник Максим Белый раскрыл все карты.

Центрбек Шахтера Иван Ордец и его дочь.

Агента Ивана Пироженко потянуло на экстрим. Здесь он на подходе к действующему сицилийскому вулкану Этне (высота – более 3300 метров).

Конголезец Дьемерси Мбокани застрял где-то на полпути между киевским Динамо и другим клубом, поэтому вид у него соответствующий – растерянный какой-то.

Действующий "динамовец" Беньямин Вербич вот так отдыхал в родной Словении.

Ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины – итальянец Андреа Малдера и его сын.

Мир. Трезвый Гаскойн, голодный Талиска

Критикуемый за регулярные симуляции Неймар и его верный болельщик – сын Дави Лука.

Экс-голкипер Валенсии и сборной Испании Сантьяго Канисарес, трагически потеряв сына, отдает дочерям еще больше любви.

Семья хавбека Баварии Тьягу Алькантары.

Андерсон Талиска, который вместо Ромы, МЮ, Ливерпуля оказался в Китае, явно страдает от недоедания.

Между тем легендарный Уэйн Руни, который также заметно похудел, берет курс на МЛС.

Его еще более знаменитый соотечественник Пол Гаскойн бьет все личные рекорды, длительное время воздерживаясь от алкоголя. Чтобы успокоить нервы, рыбачит – и вылавливает вот такие трофеи!

Защитник Арсенала Эктор Бельерин – в своем стиле.

Центрбек Кристал Пэлас Мамаду Сако бросил якорь в Дубае.

Жерар Деулофеу готов начинать новый сезон в Уотфорде.

Валлийский хавбек Лестера Энди Кинг – над бездной в поисках красивого кадра. Осторожно, бро!

Бонусы. Две безудержные украинки и сердцеедка из Бразилии

Жена экс-защитника Динамо, Днепра, киевского Арсенала и сборной Украины Виталия Мандзюка – настоящая звезда Instagram. Анна Мандзюк – это сочетание стиля, красоты и страсти.

Эта блондинка Анна – жена хавбека Карпат, Кривбасса, Таврии и ряда белорусских и венгерских клубов Юрия Габовды. Замечательный выбор!

Ну а бразильская модель и актриса Бруна Маркезини не требует дополнительных рекомендаций. Ей запретили поездку на ЧМ-2018 – чтобы не отвлекала возлюбленного Неймара от футбола. Однако лидер сборной Бразилии делает все, чтобы волшебная латиноамериканка имела повод не только радоваться, но и покраснеть от стыда.

Какая из этих красавиц тебе понравилась больше всего?

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