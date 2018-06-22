Топ-10 постів тижня у соцмережах. Пляж, коктейлі та дівчата – легенди, які не беруть участь у ЧС і не шкодують про це

"Футбол 24" підбиває підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

1. Знаменитий захисник, а зараз експерт Ріо Фердінанд відіграв своє за збірну Англії ще у 1997-2011 роках. Вітає власного батька, який поруч на фото, із Father's Day.

2. Сеск Фабрегас виявився зайвим у заявці збірної Іспанії. Чому б не відпочити?

3. Француз Карім Бензема підіймає тост за якомога скорішу відставку Дідьє Дешама.

4. Схожі думки – у Мауро Ікарді, який потрапив у немилість головного тренера Аргентини Хорхе Сампаолі. Найкращий снайпер Інтера влаштував із прийомними дітлахами альтернативний чемпіонат світу.

5. Проте найбільший резонанс спричинило рішення німецького тренера Йоахіма Льова, який відчепив від поїздки у Росію Лероя Сане, одного з героїв чемпіонського сезону Ман Сіті. Поки Бундестім безнадійно бився із Мексикою, "непотрібний" хавбек сходив на шопінг.

6. Уявити собі Мундіаль без Італії – неможливо, але ми потрохи звикаємо до суворої реальності. Беріть приклад із безтурботного Джанлуїджі Буффона. "Футбол і танки – матч, створений на небесах", – написав голкіпер.

7. Карло Анчелотті відсвяткував 59-річчя і не може дочекатися закінчення Мундіалю, щоб розпочати роботу над новим проектом у Наполі.

8. Екс-підопічний Карлетто – Алешандро Пато – вже 5 років не викликається у збірну Бразилії. Кохана Фіорелла допомагає йому забути цей прикрий факт.

9. Син Неймара – Даві Лука – очікує повернення свого батька. Зі щитом, звісно ж. Мімімі тижня.

10. Бонус для українок. Попри те, що відпустка, Олександр Зінченко – у прекрасній формі.

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