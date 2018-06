Топ-10 постів тижня у соцмережах. Пляж, коктейлі та дівчата – легенди, які не беруть участь у ЧС і не шкодують про це

"Футбол 24" підбиває підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

1. Знаменитий захисник, а зараз експерт Ріо Фердінанд відіграв своє за збірну Англії ще у 1997-2011 роках. Вітає власного батька, який поруч на фото, із Father's Day.

2. Сеск Фабрегас виявився зайвим у заявці збірної Іспанії. Чому б не відпочити?

3. Француз Карім Бензема підіймає тост за якомога скорішу відставку Дідьє Дешама.

4. Схожі думки – у Мауро Ікарді, який потрапив у немилість головного тренера Аргентини Хорхе Сампаолі. Найкращий снайпер Інтера влаштував із прийомними дітлахами альтернативний чемпіонат світу.

5. Проте найбільший резонанс спричинило рішення німецького тренера Йоахіма Льова, який відчепив від поїздки у Росію Лероя Сане, одного з героїв чемпіонського сезону Ман Сіті. Поки Бундестім безнадійно бився із Мексикою, "непотрібний" хавбек сходив на шопінг.

6. Уявити собі Мундіаль без Італії – неможливо, але ми потрохи звикаємо до суворої реальності. Беріть приклад із безтурботного Джанлуїджі Буффона. "Футбол і танки – матч, створений на небесах", – написав голкіпер.

When you spend your free time the right way. Football and tanks, a match made in heaven. #letsroll #worldoftanks #beautifulgame pic.twitter.com/0fSV6ElzwV