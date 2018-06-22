toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Топ-10 постів тижня у соцмережах. Пляж, коктейлі та дівчата – легенди, які не беруть участь у ЧС і не шкодують про це

19 червня 22:00 3309 Читать на русском
Топ-10 постів тижня у соцмережах. Пляж, коктейлі та дівчата – легенди, які не беруть участь у ЧС і не шкодують про це
Карім Бензема / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" підбиває підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

1. Знаменитий захисник, а зараз експерт Ріо Фердінанд відіграв своє за збірну Англії ще у 1997-2011 роках. Вітає власного батька, який поруч на фото, із Father's Day.

фердінанд

2. Сеск Фабрегас виявився зайвим у заявці збірної Іспанії. Чому б не відпочити?

фабрегас

3. Француз Карім Бензема підіймає тост за якомога скорішу відставку Дідьє Дешама.

бензема

4. Схожі думки – у Мауро Ікарді, який потрапив у немилість головного тренера Аргентини Хорхе Сампаолі. Найкращий снайпер Інтера влаштував із прийомними дітлахами альтернативний чемпіонат світу.

ікарді

5. Проте найбільший резонанс спричинило рішення німецького тренера Йоахіма Льова, який відчепив від поїздки у Росію Лероя Сане, одного з героїв чемпіонського сезону Ман Сіті. Поки Бундестім безнадійно бився із Мексикою, "непотрібний" хавбек сходив на шопінг.

сане

6. Уявити собі Мундіаль без Італії – неможливо, але ми потрохи звикаємо до суворої реальності. Беріть приклад із безтурботного Джанлуїджі Буффона. "Футбол і танки – матч, створений на небесах", – написав голкіпер.

7. Карло Анчелотті відсвяткував 59-річчя і не може дочекатися закінчення Мундіалю, щоб розпочати роботу над новим проектом у Наполі.

анчелотті

8. Екс-підопічний Карлетто – Алешандро Пато – вже 5 років не викликається у збірну Бразилії. Кохана Фіорелла допомагає йому забути цей прикрий факт.

пато

9. Син Неймара – Даві Лука – очікує повернення свого батька. Зі щитом, звісно ж. Мімімі тижня.

даві лука

10. Бонус для українок. Попри те, що відпустка, Олександр Зінченко – у прекрасній формі.

зінченко

Сторінка автора в Instagram

Топ-10 постів тижня у соцмережах. Зінченко епічно затусив, а Роналду прощається із сім'єю

Теги
ЧС 2018 Статті Олег Бабій Лерой Сане Лерой Сане Карло Анчелотті Карло Анчелотті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Алешандре Пато Алешандре Пато Карім Бензема Карім Бензема Мауро Ікарді Мауро Ікарді Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар попрощався зі Срною
    Україна — 16:04695 Шахтар попрощався зі Срною
1
год
:
44
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук