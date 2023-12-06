Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв, який нині служить в ЗСУ, записав відеозвернення.

"Усім гарного дня. Хочу привітати хлопців і дівчат, причетних до цього свята. З Днем Збройних Сил України.

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Хочу побажати насамперед міцного здоров'я. І перемога буде за Україною. Слава ЗСУ! Слава Україні", – сказав Алієв

Нагадаємо, Олександр Алієв – етнічний росіянин, який народився в Хабаровську. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів він різко засудив своїх колишніх співвітчизників і вступив до лав ЗСУ.

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