Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Сітка Чемпіонату світу 2018 і результати групового турніру помістили квартет зіркових бомбардирів Прімери в одне місце. Кріштіану Роналду, Лео Мессі, Луїс Суарес та Антуан Грізманн – в 1/2 зіграє хтось один з них.

У матчах 1/8 фіналу ЧС-2018 зіграють Уругвай – Португалія 30 червня о 21:00 та Франція – Аргентина 30 червня о 17:00. Вони розмістились поруч у турнірній сітці, а це означає битву на виживання між згаданими чотирма збірними. Уже після стадії 1/4 троє з квартету Роналду, Мессі, Суарес, Грізманн поїдуть додому.

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"Футбол 24" запитує своїх читачів, хто ж добереться до заповітного півфіналу, від якого до золотого матчу рукою подати. Хто переможе у битві Роналду проти Мессі в 1/4? А може, це буде бій двох друзів і партнерів по Барселоні Мессі та Суареса? Чи мадридське дербі Грізманн – Роналду?

До слова, у півфіналі ці команди можуть чекати такі збірні, як Німеччина (якщо посяде 2-е місце у групі, як є зараз), Бразилія (якщо залишиться 1-ю), Англія (якщо фінішує 1-ю) чи Бельгія. Цікаво, що сітка тієї ж Іспанії значно скромніша за іменами. У чвертьфіналі іспанців (якщо не сконфузяться проти росіян) чекає або Хорватія, або Данія. А в 1/2 з великою ймовірністю суперниками можуть стати Мексика, Англія або Бельгія.

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Турнірна сітка Чемпіонату світу 2018