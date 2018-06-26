ЧС-2018: VAR вплинув на підсумкові позиції в групі В – історичні рішення, які змінили долю Іспанії та Португалії

Система VAR має дедалі більший вплив на результати учасників ЧС-2018. "Футбол 24" розповідає про головні моменти з використанням відеоповторів у 3 турі групи В, завдяки яким Іспанія зайняла перше місце.

Іран – Португалія

1. Пенальті за фол проти Роналду

Що трапилося: на 5-й хвилині другого тайму Кріштіану Роналду проскочив кількох опонентів та просувався по лінії чужого штрафного майданчика, коли його заблокував Езатолахі. Парагвайський суддя Енріке Касерес прекрасно бачив епізод і вирішив не ставити пенальті, однак через деякий час повідомив про намір переглянути відеоповтор.

Іран – Португалія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Як вплинув VAR: подивившись повтор, арбітр скасував своє попереднє рішення та вказав на 11 метрів.

Що це змінило в матчі: нічого, адже Роналду схибив з "позначки" – зберігся рахунок 1:0 на користь Португалії.

2. Груба гра Роналду, за яку він не отримав вилучення

Що трапилося: за 10 хвилин до кінця зустрічі іранський захисник Пуралінгаджі впав на газон після зіткнення з Роналду, схопившись руками за обличчя. Лідер збірної Португалії у боротьбі за позицію завдав опоненту удару ліктем. Рефері не бачив епізод, тому ніяк не відреагував. Однак після повідомлень відеопомічників Касерес вирішив подивитися повтор.

Як вплинув VAR: парагвайський суддя проглянув епізод з різних ракурсів, після чого вирішив показати Кріштіану жовту картку. Це можна назвати компромісним рішенням, суддя так і не зрозумів, навмисним чи випадковим був удар Роналду по обличчю.

Що це змінило в матчі: "гірчичник" для зіркового форварда ніяк не вплинув на подальші події зустрічі, а от вилучення покращило б шанси Ірану на успіх і вихід у плей-офф, або ж принаймні знекровило б португальців в 1/8 фіналу.

3. Іран отримав право на пенальті за гру рукою Седріка

Що трапилося: на останній хвилині матчу м'яч у штрафному майданчику Португалії влучив у руку Седріку Соарешу, який вів верхову боротьбу із Сердаром Азмуном. Арбітр знову ж таки бачив епізод з ідеальної позиції, але не вказав на 11 метрів відразу. Касерес навіть тривалий час вагався, чи варто йому дивитися повтор. Після затяжних сумнівів він відправився до екрану.

Як вплинув VAR: Касерес змінив свою думку та поставив пенальті. Іран зрівняв рахунок і отримав шанс на останніх хвилинах вирвати перемогу разом з путівкою в плей-офф.

Що це змінило в матчі: забити вдруге азіати не зуміли, однак Португалія внаслідок цієї ситуації втратила перше місце в групі та отримала в суперники Уругвай, а не Росію.

ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф

Резюме

У цьому матчі VAR допоміг нейтралізувати очевидні помилки парагвайського арбітра, який з вигідних позиції приймав неправильні рішення щодо двох пенальті. З огляду на це, "рваний" темп матчу та надмірні емоції футболістів виглядають меншою проблемою.

Реакція

"Система VAR виконала свою роботу. Мене не турбують ці три рішення, вони виглядали цілком нормальними. Рефері зробив те, що й мав. Ми повинні це прийняти", – головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

"Ви зупиняєте гру для VAR і бачите лікоть. Лікоть – це червона картка. В правилах це написано. Водночас там не вказано, що для Мессі чи Роналду є інші правила. Рішення повинні бути зрозумілі всім. Кожен бачить, що є проблеми з VAR, багато скарг", – головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш.

Іспанія – Марокко

1. Піке не отримав покарання за підкат двома ногами

Що трапилося: на старті зустрічі Жерар Піке двома ногами стрибнув у підкат, щоб вибити м'яч з-під ніг Халіда Бутаїба. Небезпечна гра цілком тягнула навіть на червону картку, але узбецький суддя Равшан Ірматов проігнорував епізод і продовжив гру.

Як вплинув VAR: ніяк, адже вся суддівська бригада разом із відеоасистентами не подала Ірматову жодних сигналів, які б спонукали його засумніватися у своєму рішенні та звернутися до відеоповтору. Апеляції марокканців ні до чого не призвели.

Що це змінило в матчі: Іспанію пробачили – команда ризикувала провести 80 хвилин у меншості. Зважаючи на хід матчу, підсумковий рахунок і інтригу в паралельній грі, "фурія роха" могла втратити своє місце в плей-офф при солідній поразці.

ЧС-2018 Іспанія – Марокко: "червона фурія" зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу

Окрім цього, надалі в матчі Піке рукою перервав ще одну небезпечну атаку африканців. Хоча б жовті картки в двох цих ситуаціях виглядали цілком логічними, що знову ж таки принаймні відібрало б у іспанців ключового захисника на 1/8 фіналу.

2. Скасований і легалізований гол Аспаса

Що трапилося: у компенсований час Іспанія програвала з рахунком 1:2 і втрачала перше місце в групі В. Яго Аспас забив рятівний для "фурії" гол, але він міг бути скасований – боковий суддя сигналізував про офсайд. Однак кількома миттєвостями згодом Ірматов вирішив все ж звернутися до VAR.

Як вплинув VAR: після тривалих обговорень бригада арбітрів вирішила зарахувати взяття воріт. Рішення виглядає правильним, однак марокканці з ним так і не згодилися.

Що це змінило в матчі: Іспанія вирвала нічию, посіла перше місце в групі В і отримала простішого суперника в 1/8 фіналу – Росія замість Уругваю.

Провідні іспанські видання Mundo Deportivo та Marca вийшли з красномовними першими сторінками: "Gracias, VAR", "VIVA EL VAR" відповідно.

Резюме та реакція: Марокко ледь не вибила Іспанію і вчинила скандал через суддівство: "Це лайно!"