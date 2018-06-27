Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Сетка Чемпионата мира 2018 и результаты группового турнира поместили квартет звездных бомбардиров Примеры в одно место. Криштиану Роналду, Лео Месси, Луис Суарес и Антуан Гризманн – в 1/2 сыграет лишь кто-то один из них.

В матчах 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Уругвай – Португалия 30 июня в 21:00

и Франция – Аргентина 30 июня в 17:00. Они разместились рядом в турнирной сетке, а это означает битву на выживание между упомянутыми четырьмя сборными. Уже после стадии 1/4 трое из квартета Роналду, Месси, Суарес, Гризманн поедут домой.

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"Футбол 24" спрашивает своих читателей, кто доберется до заветного полуфинала, от которого до золотого матча рукой подать. Кто победит в битве Роналду против Месси в 1/4? А может, это будет бой двух друзей и партнеров по Барселоне Месси и Суареса? Или мадридское дерби Гризманн – Роналду?

К слову, в полуфинале эти команды могут ждать такие сборные, как Германия (если займет 2-е место в группе, как сейчас), Бразилия (если останется 1-й), Англия (если финиширует 1-й) или Бельгия. Интересно, что сетка той же Испании значительно скромнее по именам. В четвертьфинале испанцев (если не сконфузяться против русских) ждет либо Хорватия либо Дания. А в 1/2 с большой вероятностью соперниками могут стать Мексика, Англия или Бельгия.

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Турнирная сетка Чемпионата мира 2018