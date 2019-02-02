Турецький клуб підписав 22-х новачків та звільнив тренера – і все це лише за 2 години

Клуб з другого дивізіону чемпіонату Туреччини Елязигспор підписав 22-х футболістів в останній день трансферного вікна.

Такий ажіотаж виник через пізно скасовану заборону на трансфери від турецької Федерації футболу. Серед 22-х новачків 12 гравців підписали повноцінні контракти, а 10 виступатимуть за клуб на правах оренди.

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Окрім того, напередодні Елязигспор звільнив головного тренера Орхана Кайнака, але за ці 2 години знайти йому заміну не зумів.

Наразі команда посідає передостаннє місце в турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Туреччини, але відставання від рятівної зони складає всього одне очко.

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