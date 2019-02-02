Турецкий клуб подписал 22-х новичков и уволил тренера – и все это за 2 часа

Клуб из второго дивизиона чемпионата Турции Елязигспор подписал 22-х футболистов в последний день трансферного окна.

Такой ажиотаж возник из-за поздно отмененного запрета на трансферы от турецкой Федерации футбола. Среди 22-х новичков 12 игроков подписали полноценные контракты, а 10 будут выступать за клуб на правах аренды.

Трансферное окно, зима-2019: дедлайн – как это было

Кроме того, накануне Елязигспор уволил главного тренера Орхана Кайнака, но за эти 2 часа найти ему замену не сумел.

В данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Турции, но отставание от спасительной зоны составляет всего одно очко.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019