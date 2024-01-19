Істанбул Башакшехір оштрафував і віддав в оренду ізраїльтянина Едена Карцева за пост у соцмережі.

Істанбул оштрафував півзахисника Карцева і відправив його в оренду в тель-авівський Маккабі. Як інформує ВВС, гравець поділився в Instagram гаслом "Поверніть їх додому негайно", закликаючи терористів ХАМАС відпустити ізраїльських заручників.

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Керівництво Істанбула заявило, що допис Едена в соціальній мережі порушив цінності всієї Туреччини. Після цього гравець білоруського походження видалив свою публікацію. Проте, це не вберегло його від відкритого дисциплінарного провадження і примусового відходу в оренду.

Карцев захищав кольори турецького клубу з 2023 року. У цьому сезоні він провів за Башакшехір 13 матчів у всіх турнірах, у яких заробив 1 попередження.

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