Истанбул Башакшехир оштрафовал и отдал в аренду израильтянина Эдена Карцева за пост в соцсети.

Истанбул оштрафовал полузащитника Карцева и отправил его в аренду в тель-авивский Маккаби. Как информирует ВВС, игрок поделился в Instagram лозунгом "Верните их домой немедленно", призывая террористов ХАМАС отпустить израильских заложников.

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Руководство Истанбула заявило, что пост Эдена в социальной сети нарушил ценности всей Турции. После этого игрок белорусского происхождения удалил свою публикацию. Тем не менее, это не уберегло его от открытого дисциплинарного производства и принудительного ухода в аренду.

Карцев защищал цвета турецкого клуба с 2023 года. В этом сезоне он провёл ща Башакшехир 13 матчей во всех турнирах, в которых заработал 1 предупреждение.

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