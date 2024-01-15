Єхезкель забив у ворота Трабзонспора в матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини і тим самим приніс своїй команді нічию (1:1). Однак Антальяспор все одно вирішив вигнати його зі свого складу за те, що він відсвяткував цей гол підтримкою ізраїльських заручників у Секторі Газа. Про це інформує ВВС. Згідно з Fotomac, місцева прокуратура порушила проти футболіста справу, після чого допитала його і дозволила покинути територію країни.

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28-річний вінгер, який перейшов до Антальяспора у вересні, під час святкування гола підняв забинтовану руку, на якій виднівся напис "100 днів. 7/10" і зірка Давида. У неділю виповнилося 100 днів відтоді, як ХАМАС почав атакувати Ізраїль, унаслідок чого загинуло близько 1200 осіб, переважно мирних жителів. Близько 240 осіб опинилися у терористів у заручниках, приблизно 132 з них досі ними утримуються.

У відповідь на ці атаки Ізраїль влаштував бомбардування Сектора Газа, внаслідок якого загинуло понад 23 тисячі осіб. Турецький уряд підтримує в цьому конфлікті саме ХАМАС.

Після 20 матчів Антальяспор посідає 7 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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