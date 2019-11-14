Збірна Англії проводить тисячний поєдинок на міжнародній арені

Матч відбору до Євро-2020 проти збірної Чорногорії став для "трьох левів" особливим.

Матч проти збірної Чорногорії у рамках відбору до Євро-2020 став тисячним для Англії, інформує офіційний твіттер англійців.

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На честь такої урочистої події на Уемблі прибули легенди "трьох левів": Пітер Шилтон, Вейн Руні та інші.

До слова, збірна Англії очолює групу A, маючи в активі 18 пунктів. Англійцям достатньо набрати лише одне очко в двох завершальних матчах відбору до Євро-2020, щоб кваліфікуватись до фінальної частину турніру.

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