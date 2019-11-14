Англія – Чорногорія: Кейн оформив хет-трик та зрівнявся із найкращим бомбардиром відбору до Євро-2020

Збірна України — 14 лист 14580
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Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидає
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Максимов очолить Ворсклу, – ЗМІУкраїна — 14 лист 919
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Україна – Естонія: післяматчевий коментар Андрія ШевченкаЗбірна України — 14 лист 3019
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Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основіІспанія — 14 лист 2158
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Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчіЗбірна України — 14 лист 1646