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Англія – Чорногорія: Кейн оформив хет-трик та зрівнявся із найкращим бомбардиром відбору до Євро-2020

14 листопада 23:17 150 Читать на русском
Англія – Чорногорія: Кейн оформив хет-трик та зрівнявся із найкращим бомбардиром відбору до Євро-2020
Харрі Кейн / офіційний твіттер збірної Англії

Нападник збірної Англії Харрі Кейн продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира відбору до Євро-2020.

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам

Харрі Кейн відзначився хет-триком ще у першому таймі матчу відбору до Євро-2020 проти Чорногорії.

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Таким чином, англієць записав до свого активу вже 11-й гол у євровідборі та зрівнявся з ізраїльтянином Ераном Захаві.

До слова, збірна Англії очолює групу A, маючи в активі 18 пунктів. Англійцям достатньо набрати лише одне очко в двох завершальних матчах відбору до Євро-2020, щоб кваліфікуватись до фінальної частину турніру.

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Теги
Англія Англія Євро-2020 Відеоновини Харрі Кейн Харрі Кейн Еран Захаві Еран Захаві Англія - Чорногорія
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