Англія – Чорногорія: Кейн оформив хет-трик та зрівнявся із найкращим бомбардиром відбору до Євро-2020

Нападник збірної Англії Харрі Кейн продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира відбору до Євро-2020.

Харрі Кейн відзначився хет-триком ще у першому таймі матчу відбору до Євро-2020 проти Чорногорії.

Збірна Англії проводить тисячний поєдинок на міжнародній арені

Таким чином, англієць записав до свого активу вже 11-й гол у євровідборі та зрівнявся з ізраїльтянином Ераном Захаві.

До слова, збірна Англії очолює групу A, маючи в активі 18 пунктів. Англійцям достатньо набрати лише одне очко в двох завершальних матчах відбору до Євро-2020, щоб кваліфікуватись до фінальної частину турніру.

Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020