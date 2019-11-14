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Євро-2020: Сербія втримала важку перемогу над Люксембургом – один з п'яти голів у матчі забив Жерсон Родрігес

14 листопада 23:42 913 Читать на русском
Євро-2020: Сербія втримала важку перемогу над Люксембургом – один з п'яти голів у матчі забив Жерсон Родрігес
Сербія – Люксембург – 3:2

В рамках матчу 9-го туру відбору до Євро-2020 збірна Сербії за рідних трибун здолала спротив збірної Люксембургу.

11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
70’ Неманья Радоньїч
 
Жерсон Родрігес 54’
Давід Тюрпель 75’
11’ Алєксандар Мітровіч
43’ Алєксандар Мітровіч
54’ Жерсон Родрігес
70’ Неманья Радоньїч
75’ Давід Тюрпель

Серби розуміли, що у паралельному матчі Португалія переможе Литву, тому зустріч проти Люксембургу вони почали з агресивного тиску – налаштуванню балканців не заважали навіть практично порожні трибуни. Як наслідок, вже до 10-ї хвилини господарі завдали чотири удари в площину.

Постріли Коларова та Льяіча з ближніх дистанцій виявились нескладними, як і замикання Мітровіча головою, а от під час виходу останнього віч-на-віч на 10-й хвилині голкіпер Моріс відверто врятував. Втім, вже через хвилину підопічні Любіси Тумбаковіча відкрили рахунок: Тадіч змістився з правого флангу та подав на дальню стійку, а Мітровіч головою пробив у протихід Морісу – 1:0.

Сербія продовжила тиснути на безпорадний Люксембург, в якого взагалі нічого не вдавалося. Зокрема, на 18-й хвилині ударом з напівоберту метрів з десяти міг забивати все той же Мітровіч, однак Моріс витягнув м'яч з дальньої дев'ятки. Гості несподівано огризнулися на 22-й пострілом Олів'є Тілля з лінії штрафного – стійка врятувала господарів! На цьому моменти "люксів" у першому таймі завершились, а балом, з невеличкими паузами в активності, правила Сербія.

На 30-й та 34-й хвилині двома красивими голами міг відзначитись Льяіч. Спочатку Адем відгукнувся на закидушку Тадіча під удар з лівого краю штрафного, однак його постріл у дальній нижній кут встиг парирувати Моріс. Потім Адем змістився з лівого флангу й потужно пробив метрів з 25-ти у правий верхній – поруч зі стійкою! Зрештою, серби таки забили шедевр, але його автором став не Льяіч, а Мітровіч: на 43-й хвилині він приблизно з тієї ж дистанції, що і Адем, вистрілив по воротах з рикошетом, влучивши у дальню дев'ятку – 2:0. Після цього команди спокійно довели матч до перерви.

Старт другого тайму мало відрізнявся від другої половини першого. Серби все так же тримали ситуацію під повним контролем, а на 48-й хвилині навіть вийшли у контратаку 2-в-1 – втім, Мітровіч запоров її занадто слабким пасом на Тадіча. Люксембург намагався огризатися фланговими проривами, але вони нічого не приносили. Здавалося, що гості приречені, але на 54-й хвилині вони несподівано скоротили відставання у рахунку: атака по лівому флангу завершилась прострілом Карлсона у штрафний на Жерсона Родрігеса, який без опіки спокійно приборкав м'яч, розвернувся й пробив у лівий кут – 2:1!

Серби трішки розгубилися від такого повороту, переставши загострювати. Гості також нічим не відповідали, однак ситуація виглядала дуже слизько. Тренери в середині другого тайму вирішили вдатися до замін: Тумбаковіч замість Мілінковіча-Савіча випустив Радоньїча, а Хольц зняв Олів'є Тілля, випустивши Тюрпеля. На 60-х хвилинах свіжі футболісти залишалися в тіні, а єдиними моментами в цей період стали замикання головою у виконанні Мітровіча (в руки Морісу) та постріл Жерсона Родрігеса метрів з 22-х (неточно).

На 70-х матч розкрився. Першими хід зробили серби, які забили третій гол на 70-й хвилині: Радоньїч підтримав атаку з глибини, отримав відскок і пробив із середньої дистанції під ліву стійку – 3:1! Втім, вже за п'ять хвилин люксембуржці відквитали цей м'яч: їхній швидкий контрвипад по правому флангу завершилвся подачею Девілля точно на голову Тюрпелю, який замкнув з близької дистанції – 3:2! На 77-й міг відзначитись і карпатівець Халль, який пробив з гострого кута після навісу з кутового – над поперечиною.

Серби вчасно прийшли у себе, перехопивши ініціативу й створивши два класних моменти на 80-х хвилинах. Спочатку Мітровіч прийняв передачу в штрафному, розвернувся й потужно пробив у лівий кут – Моріс спіймав м'яч. В наступній же атаці все той же Мітровіч увірвався на правий край і з гострого кута влучив у стійку. Гості огризнулися на 86-й ударом Сінані з лінії карного майданчика, однак він виявився нескладним для Дмітровіча. Більш небезпечним був постріл Девіля метрів з 20-ти на 88-й, коли м'яч пролетів поруч з воротами.

Зрештою, серби втримали перемогу, набравши 13 очок і залишившись на третій позиції в турнірній таблиці групи В. До Португалії, яка йде другою, балканцям не вистачає одного залікового балу. Люксембург випав із боротьби за Євро-2020, маючи всього 4 пункти.

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Євро-2020 Сербія Сербія Люксембург Люксембург Сербія - Люксембург
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