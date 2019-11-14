Євро-2020: Сербія втримала важку перемогу над Люксембургом – один з п'яти голів у матчі забив Жерсон Родрігес

В рамках матчу 9-го туру відбору до Євро-2020 збірна Сербії за рідних трибун здолала спротив збірної Люксембургу.

Серби розуміли, що у паралельному матчі Португалія переможе Литву, тому зустріч проти Люксембургу вони почали з агресивного тиску – налаштуванню балканців не заважали навіть практично порожні трибуни. Як наслідок, вже до 10-ї хвилини господарі завдали чотири удари в площину.

Постріли Коларова та Льяіча з ближніх дистанцій виявились нескладними, як і замикання Мітровіча головою, а от під час виходу останнього віч-на-віч на 10-й хвилині голкіпер Моріс відверто врятував. Втім, вже через хвилину підопічні Любіси Тумбаковіча відкрили рахунок: Тадіч змістився з правого флангу та подав на дальню стійку, а Мітровіч головою пробив у протихід Морісу – 1:0.

Сербія продовжила тиснути на безпорадний Люксембург, в якого взагалі нічого не вдавалося. Зокрема, на 18-й хвилині ударом з напівоберту метрів з десяти міг забивати все той же Мітровіч, однак Моріс витягнув м'яч з дальньої дев'ятки. Гості несподівано огризнулися на 22-й пострілом Олів'є Тілля з лінії штрафного – стійка врятувала господарів! На цьому моменти "люксів" у першому таймі завершились, а балом, з невеличкими паузами в активності, правила Сербія.

На 30-й та 34-й хвилині двома красивими голами міг відзначитись Льяіч. Спочатку Адем відгукнувся на закидушку Тадіча під удар з лівого краю штрафного, однак його постріл у дальній нижній кут встиг парирувати Моріс. Потім Адем змістився з лівого флангу й потужно пробив метрів з 25-ти у правий верхній – поруч зі стійкою! Зрештою, серби таки забили шедевр, але його автором став не Льяіч, а Мітровіч: на 43-й хвилині він приблизно з тієї ж дистанції, що і Адем, вистрілив по воротах з рикошетом, влучивши у дальню дев'ятку – 2:0. Після цього команди спокійно довели матч до перерви.

Старт другого тайму мало відрізнявся від другої половини першого. Серби все так же тримали ситуацію під повним контролем, а на 48-й хвилині навіть вийшли у контратаку 2-в-1 – втім, Мітровіч запоров її занадто слабким пасом на Тадіча. Люксембург намагався огризатися фланговими проривами, але вони нічого не приносили. Здавалося, що гості приречені, але на 54-й хвилині вони несподівано скоротили відставання у рахунку: атака по лівому флангу завершилась прострілом Карлсона у штрафний на Жерсона Родрігеса, який без опіки спокійно приборкав м'яч, розвернувся й пробив у лівий кут – 2:1!

Серби трішки розгубилися від такого повороту, переставши загострювати. Гості також нічим не відповідали, однак ситуація виглядала дуже слизько. Тренери в середині другого тайму вирішили вдатися до замін: Тумбаковіч замість Мілінковіча-Савіча випустив Радоньїча, а Хольц зняв Олів'є Тілля, випустивши Тюрпеля. На 60-х хвилинах свіжі футболісти залишалися в тіні, а єдиними моментами в цей період стали замикання головою у виконанні Мітровіча (в руки Морісу) та постріл Жерсона Родрігеса метрів з 22-х (неточно).

На 70-х матч розкрився. Першими хід зробили серби, які забили третій гол на 70-й хвилині: Радоньїч підтримав атаку з глибини, отримав відскок і пробив із середньої дистанції під ліву стійку – 3:1! Втім, вже за п'ять хвилин люксембуржці відквитали цей м'яч: їхній швидкий контрвипад по правому флангу завершилвся подачею Девілля точно на голову Тюрпелю, який замкнув з близької дистанції – 3:2! На 77-й міг відзначитись і карпатівець Халль, який пробив з гострого кута після навісу з кутового – над поперечиною.

Серби вчасно прийшли у себе, перехопивши ініціативу й створивши два класних моменти на 80-х хвилинах. Спочатку Мітровіч прийняв передачу в штрафному, розвернувся й потужно пробив у лівий кут – Моріс спіймав м'яч. В наступній же атаці все той же Мітровіч увірвався на правий край і з гострого кута влучив у стійку. Гості огризнулися на 86-й ударом Сінані з лінії карного майданчика, однак він виявився нескладним для Дмітровіча. Більш небезпечним був постріл Девіля метрів з 20-ти на 88-й, коли м'яч пролетів поруч з воротами.

Зрештою, серби втримали перемогу, набравши 13 очок і залишившись на третій позиції в турнірній таблиці групи В. До Португалії, яка йде другою, балканцям не вистачає одного залікового балу. Люксембург випав із боротьби за Євро-2020, маючи всього 4 пункти.