Туре обурений виграшем Мессі "Золотого м'яча": Мені прикро, що нагороду здобув гравець, чия команда не перемогла в ЛЧ

Колишній півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре незадоволений результатами голосування за "Золотий м'яч"-2019.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виграв свій 6-й "Золотий м'яч". Аргентинець став переможцем голосування, обійшовши Вірджила ван Дейка та Кріштіану Роналду. Четверту позицію посів нападник Ліверпуля Садьйо Мане.

"Мессі і Роналду вже зачиняють лавочку": Маркевич і Ко – про того, хто візьме наступний "Золотий м’яч"

"Вважаю, що Мане заслужив виграти "Золотий м'яч". Подивіться, чого він досягнув з Ліверпулем за останній рік. Я не бачу зараз в Африці кращого гравця, ніж Мане. Мені прикро, що переможцем голосування став гравець, чия команда не виграла Лігу чемпіонів", – цитує Туре Goal.com.

Зауважимо, наразі Туре захищає кольори китайського Циндао Хайню. У своїй кар'єрі івуарієць виступав за Барселону, Манчестер Сіті, Олімпіакос, Монако, донецький Металург.

"Золотий м'яч-2019": європейська поразка Мессі, несподіваний вибір Бразилії, цейлонський сюрреалізм – голоси, що шокують