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Туре обурений виграшем Мессі "Золотого м'яча": Мені прикро, що нагороду здобув гравець, чия команда не перемогла в ЛЧ

11:39 1016 Читать на русском
Туре обурений виграшем Мессі "Золотого м'яча": Мені прикро, що нагороду здобув гравець, чия команда не перемогла в ЛЧ
Яя Туре та Ліонель Мессі / ФК Барселона

Колишній півзахисник Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре незадоволений результатами голосування за "Золотий м'яч"-2019.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виграв свій 6-й "Золотий м'яч". Аргентинець став переможцем голосування, обійшовши Вірджила ван Дейка та Кріштіану Роналду. Четверту позицію посів нападник Ліверпуля Садьйо Мане.

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"Вважаю, що Мане заслужив виграти "Золотий м'яч". Подивіться, чого він досягнув з Ліверпулем за останній рік. Я не бачу зараз в Африці кращого гравця, ніж Мане. Мені прикро, що переможцем голосування став гравець, чия команда не виграла Лігу чемпіонів", – цитує Туре Goal.com.

Зауважимо, наразі Туре захищає кольори китайського Циндао Хайню. У своїй кар'єрі івуарієць виступав за Барселону, Манчестер Сіті, Олімпіакос, Монако, донецький Металург.

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Світ Золотий м'яч Яя Туре Яя Туре Ліонель Мессі Ліонель Мессі Садьйо Мане Садьйо Мане Барселона Барселона
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