"Тупой и еще тупее", – Рой Кин уничтожил защитников Тоттенхэма

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин подверг сокрушительной критике игру крайних защитников Тоттенхэма Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче 10-го тура АПЛ против Ливерпуля.

"Оба крайних защитника Тоттенхэма были ужасными. Тупой и еще тупее. На мой взгляд, они сыграли очень плохо, их невозможно сравнить с ребятами из Ливерпуля, которые были просто невероятны. А защитники Тоттенхэма... Ну это несерьезно!. Это просто ужасно", – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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Напомним, в центральном матче тура Ливерпуль, пропустив уже на первой минуте, сумел отыграться и вырвать победу у Тоттенхэма со счетом 2:1. После этой победы мерсисайдцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 28 очков, "шпоры" с 12-ю баллами идут одиннадцатыми.

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