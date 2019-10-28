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"Тупой и еще тупее", – Рой Кин уничтожил защитников Тоттенхэма

10:21 119 Читати українською
"Тупой и еще тупее", – Рой Кин уничтожил защитников Тоттенхэма
Рой Кин / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Рой Кин подверг сокрушительной критике игру крайних защитников Тоттенхэма Сержа Орье и Дэнни Роуза в матче 10-го тура АПЛ против Ливерпуля.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харри Кейн 1’
1’ Харри Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

"Оба крайних защитника Тоттенхэма были ужасными. Тупой и еще тупее. На мой взгляд, они сыграли очень плохо, их невозможно сравнить с ребятами из Ливерпуля, которые были просто невероятны. А защитники Тоттенхэма... Ну это несерьезно!. Это просто ужасно", – сказал Кин в эфире Sky Sports.

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Напомним, в центральном матче тура Ливерпуль, пропустив уже на первой минуте, сумел отыграться и вырвать победу у Тоттенхэма со счетом 2:1. После этой победы мерсисайдцы продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в своем активе 28 очков, "шпоры" с 12-ю баллами идут одиннадцатыми.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Ливерпуль - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Рой Кин Рой Кин Дэнни Роуз Дэнни Роуз Серж Орье Серж Орье
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