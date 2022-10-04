Байєр був зацікавлений у підписанні контракту з Томасом Тухелем, але тренер не став вести переговори.

Леверкузенський Байєр зв'язався з колишнім тренером Челсі Томасом Тухелем, який вийшов на ринок вільних агентів після звільнення у вересні. Проте німецький фахівець відмовився навіть розпочинати переговорний процес, інформує журналіст Sport1 Патрік Бергер.

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Згідно з джерелом, чинний головний тренер Байєра Херардо Сеоане має два матчі на виправлення ситуації — з Порту в Лізі чемпіонів і з Шальке в Бундеслізі.

Після восьми ігор у чемпіонаті Німеччини леверкузенський Баєр посідає 17-е місце. Команда здобула лише одну перемогу у цьому сезоні.

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