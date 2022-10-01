Від Ювентуса та Ліверпуля до Динамо: топ-5 провальних стартів у Європі
16:39 - Читать на русском
Старт сезону 2022/23 подарував вболівальникам кілька несподіванок – деякі імениті клуби відверто провалились. Які саме? Дивіться на YouTube-каналі Футбол 24.
Практично усі національні чемпіонати старого континенту наприкінці вересня перетнули позначку у вісім відіграних турів. Автори "Футбол 24" сконструювали умовний рейтинг із команд, які відверто здивували і розчарували своїм стартом.
Хто, окрім київського Динамо та туринського Ювентуса провалили перші місяці нового сезону? Вмикайте у відео.
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