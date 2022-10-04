Байер был заинтересован в подписании контракта с Томасом Тухелем, но тренер не стал вести переговоры.

Леверкузенский Байер связался с бывшим тренером Челси Томасом Тухелем, который вышел на рынок свободных агентом после увольнения в сентябре. Однако немецкий специалист отказался даже начинать переговорный процесс, информирует журналист Sport1 Патрик Бергер.

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Согласно источнику, у действующего главного тренера Байера Херардо Сеоане есть два матча на исправление ситуации — с Порту в Лиге чемпионов и с Шальке в Бундеслиге.

После восьми игр в чемпионате Германии леверкузенский Байер занимает 17-е место. Команда одержала всего одну победу в этом сезоне.

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