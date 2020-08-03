Тухель вибухнув через набридливі питання журналістів – відео емоцій тренера ПСЖ

– Ви провели 210 хвилин у двох матчах за тиждень і забили лише один м'яч – Неймар у ворота Сент-Етьєна...

– То й що? У чому справа?

– Нічого, просто...

Мбаппе може зіграти з Аталантою в Лізі чемпіонів – форвард ПСЖ відновлюється швидше, ніж очікувалося

– Що? Так, нам все ще дуже щастить! Можете так і написати. Справа тільки в цьому, нам щастить! Лише це, класу у нас немає, тільки везіння. Це футбол, футбол! Це просто футбол. Ви ж знаєте, як Ліверпуль на виїзді зіграв з Барселоною. Як вони зіграли, а потім виграли Лігу чемпіонів? Покажіть мені команду, яка забиває по 4-5 голів в кожному матчі! Це неможливо.

Але ви завжди вишукуєте якийсь негатив. 99 пунктів будуть хорошими, але ж ні! Будемо шукати 100 пункт, з яким щось недобре! Будемо шукати проблеми. Але проблем немає, ми виграли. Я не збираюся просити пробачень за цей гол. Свою справу ми зробили, немає сенсу шукати виправдання, – завершив Тухель.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально здолав Сент-Етьєн у фіналі Кубка Франції, а у фіналі Кубка ліги проти Ліона все вирішила серія пенальті. Вже 12 серпня команді Тухеля доведеться грати з Аталантою в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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