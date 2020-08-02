Мбаппе може зіграти з Аталантою в Лізі чемпіонів – форвард ПСЖ відновлюється швидше, ніж очікувалося

Парижани все ще сподіваються на участь свого бомбардира у вкрай важливому поєдинку Ліги чемпіонів.

Як відомо, Кіліан Мбаппе отримав травму у переможному фіналі Кубка Франції проти Сент-Етьєна. Очікувалося, що чемпіон світу не допоможе команді Томаса Тухеля у чвертьфіналі ЛЧ проти Аталанти, але не все настільки погано.

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Як зазначив один із родичів форварда, Мбаппе відновлюється з випередженням графіку. Ймовірність його виходу на поле проти Маліновського та Ко оцінюється у високі 90%. Наступного тижня Кіліан повинен повернутися до тренувань, повідомляє Paris Fans.

Нагадаємо, матч Аталанта – ПСЖ пройде 12 серпня.

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