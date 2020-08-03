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Тухель взорвался из-за надоедливых вопросов журналистов – видео эмоций тренера ПСЖ

11:23 - Читати українською
Тухель взорвался из-за надоедливых вопросов журналистов – видео эмоций тренера ПСЖ
Томас Тухель / Reuters

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель позволил себе несколько резких выпадов в адрес придирчивого журналиста.

– Вы провели 210 минут в двух матчах за неделю и забили лишь один мяч – Неймар в ворота Сент-Этьена...

– Ну и что? В чем дело?

– Ничего, просто...

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– Что? Да, нам все еще очень везет! Можете так и написать. Дело только в этом, нам везет! Только это, класса у нас нет, только везение. Это футбол, футбол! Это просто футбол. Вы же знаете, как Ливерпуль на выезде сыграл с Барселоной. Как они сыграли, а затем выиграли Лигу чемпионов? Покажите мне команду, которая забивает по 4-5 голов в каждом матче! Это невозможно.

Но вы всегда выискиваете какой-то негатив. 99 пунктов будут хорошими, но нет! Будем искать 100 пункт, с которым что-то неладное! Будем искать проблемы. Но проблем нет, мы выиграли. Я не собираюсь просить извинений за этот гол. Свое дело мы сделали, нет смысла искать оправдания, – заключил Тухель.

Напомним, ПСЖ минимально одолел Сент-Этьен в финале Кубка Франции, а в финале Кубка лиги против Лиона все решила серия пенальти. Уже 12 августа команде Тухеля придется играть с Аталантой в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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