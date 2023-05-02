Французький нападник залишається трансферною ціллю для багатьох клубів після вражаючого сезону. Головними претендентами на француза є Баварія та Манчестер Юнайтед.

Челсі розглядає можливість підписати Мане – Баварія готова відпустити скандальну суперзірку на позицію Мудрика

Згідно з інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, мюнхенці вже почали контактувати з представниками Коло Муані, і поки що все просувається успішно. При цьому про конкретні переговори поки не йдеться. Айнтрахт в курсі контактів між сторонами. Очікується, що франкфуртці захочуть за свого нападника менше ніж 100 мільйонів євро.

Головною перешкодою на шляху Баварії може стати Манчестер Юнайтед. Англійський гранд активно тисне на оточення гравця. Зазначається, що Коло Муані жодного рішення відносно свого майбутнього ще не ухвалив.

Француз відіграв в цьому сезоні за Айнтрахт 40 матчів у всіх турнірах. В його активі 20 голів та 14 результативних передач. Чинна угода Коло Муані з Айнтрахтом розрахована до 2027 року.

️News Kolo Muani: Understand #MUFC is the club who is pushing the most at this stage! More than #FCBayern! Player has not taken any decision yet. No verbal agreement with any club. His management is sounding out the market. It’s up to Bayern now in order to make the next step… pic.twitter.com/0ARuunBAkl — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2023

Кейн і ще три суперфорварди готуються змінити клуб – 100-мільйонні трансфери для МЮ і Баварії