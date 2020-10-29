Головний тренер ПСЖ Томас Тухель переконаний, що його команда зараз на правильному шляху.

"Добре, можна сказати, що наша гра – це завжди моя відповідальність. Це не проблема, ви можете критикувати мене, в цьому немає проблем, але давайте будемо реалістами.

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В Італії Ювентус перший в лізі? Ні. В Англії першим йде Ліверпуль або Манчестер Сіті? В Іспанії на цій позиції Барселона або Реал? Ні, це не так.

Ми лідируєм в Лізі 1, але всі говорять: "Це ж ПСЖ, це легко для них". Однак це непросто! Можливо, люди повинні почати сприймати серйозніше наші виступи", – цитує Тухеля Goal.

Після двох турів групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ розташувався на другій сходинці, пропустивши вперед Манчестер Юнайтед.

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