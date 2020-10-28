Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група E

Краснодар – Челсі – 0:4

Голи: Хадсон-Одой, 37, Вернер, 76 (пенальті), Зієш, 80, Пулішіч, 90

Нереалізований пенальті: Жоржінью, 14 (Ч)

Група H

Істанбул Башакшехір – ПСЖ – 0:2

Голи: Кін, 64, 79

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На Кубані гості з Альбіону могли відкрити рахунок уже в дебюті поєдинку, але Жоржінью влучив у стійку з одинадцятиметрової позначки. Проте, "сині" таки зуміли забити перед перервою. Це Каллум Хадсон-Одой пробив із лінії штрафного майданчика після пасу Хаверца, а кіпер господарів незграбно випустив м'яч у ворота. У другій половині лондонці довели рахунок до розгромного. На 76-й Тімо Вернер упевнено реалізував пенальті за гру рукою. А через чотири хвилини німець вже зіграв роль асистента – комбінація німця з Пулішічем завершилася пасом на Хакіма Зієша, який протиснув оборонця і пробив повз воротаря – 0:3. Добив Краснодар той же Пулішіч, коли на 90-й хвилині низом забив Сафонову з гострого кута.

Натомість у Стамбулі фавориту було зовсім нелегко. Башакшехір врахував помилки 1-го туру й виглядав доволі симпатично в протистоянні з ПСЖ. Періодично турецький гранд нав'язував свою гру гостям і створював нагоди біля воріт Кейлора Наваса. Однак, реалізація постійно підводила підопічних Окана Бурука. Зрештою, на 64-й хвилині Париж забив після хрестоматійного виконання стандарту – Мбаппе подав із кутового точно на голову Мойзе Кіну, й молодий італієць спокійно переправив м'яч у кут. Стамбульці додали, особливо старався ветеран Демба Ба, та зрівняти рахунок не вдавалося. Зате ПСЖ скористався своєю напівнагодою на 79-й: Мбаппе не зміг обробити м'яч після передачі Сарабії, "смугастий" відскочив до Кіна й той класно забив із розвороту. Попри велике бажання, розмочити рахунок Башакшехір не зумів.

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