Неймар не зміг дограти зустріч з Істанбул Башакшехіром (2:0) у Лізі чемпіонів, і був замінений через травму вже на 26-й хвилині. Нападник покидав поле накульгуючи і зі сльозами на очах.

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"Сподіваюся, травма несерйозна. Дочекаємося результатів медичної перевірки. У нього щось з привідним м'язом стегна", – прокоментував інцидент головний тренер парижан Томас Тухель для сайту UEFA.

За 8 турів Ліги 1 Неймар зіграв лише 4 матчі, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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