Главный тренер ПСЖ Томас Тухель убежден, что его команда сейчас на правильном пути.

"Хорошо, можно сказать, что наша игра – это всегда моя ответственность. Это не проблема, вы можете критиковать меня, в этом нет проблем, но давайте будем реалистами.

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В Италии Ювентус первый в лиге? Нет. В Англии первым идет Ливерпуль или Манчестер Сити? В Испании на этой позиции Барселона или Реал? Нет, это не так.

Мы лидируем в Лиге 1, но все говорят: "Это же ПСЖ, это легко для них". Однако это непросто! Возможно, люди должны начать воспринимать серьезнее наши выступления", – цитирует Тухеля Goal.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ расположился на второй строчке, пропустив вперед Манчестер Юнайтед.

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