Вже екс-наставник ПСЖ Томас Тухель провів непогану роботу з командою у французькій Лізі 1.

Томас Тухель покинув ПСЖ, але сам клуб про це ще не повідомив офіційно. Попри це, відомі ресурси вже підбили підсумки його роботи.

Відхід Тухеля міг спровокувати конфлікт з гравцями під час скандального матчу ПСЖ – Башакшехір

Як повідомляє GFFN у своєму Twitter, німецький фахівець виграв разом з парижанами 75,6% поєдинків у Лізі 1. Це стало новим найкращим результатом будь-якого тренера в історії чемпіонату Франції.

До слова, ймовірними причинами припинення співпраці Тухеля з ПСЖ медіа називають непрості відносини німця з керівництвом парижан та погіршені стосунки у роздягальні після матчу ЛЧ з Башакшехіром. Головним претендентом на місце Томаса називають Маурісіо Почеттіно.

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