Уже экс-наставник ПСЖ Томас Тухель провел неплохую работу с командой во французской Лиге 1.

Тухель покинул ПСЖ, но сам клуб об этом еще не сообщил официально. Несмотря на это, известные ресурсы уже подвели итоги его работы.

Уход Тухеля мог спровоцировать конфликт с игроками во время скандального матча ПСЖ – Башакшехир

Как сообщает GFFN в своем Twitter, немецкий специалист выиграл вместе с парижанами 75,6% поединков в Лиге 1. Это стало новым лучшим результатом любого тренера в истории чемпионата Франции.

К слову, вероятными причинами прекращения сотрудничества Тухеля с ПСЖ медиа называют непростые отношения немца с руководством парижан и ухудшение отношения в раздевалке после матча ЛЧ с Башакшехиром. Главным претендентом на место Томаса называют Маурисио Почеттино.

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