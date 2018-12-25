toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

Тухель планує переманити в ПСЖ Вайгля, з яким раніше працював в Борусії Д

00:55 55 Читать на русском
Тухель планує переманити в ПСЖ Вайгля, з яким раніше працював в Борусії Д
Юліан Вайгль та Томас Тухель / соцмережі

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль може покинути свій клуб в січні.

Вайгль близький до переходу в ПСЖ на правах оренди з правом подальшого викупу за 20 млн євро, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІ

За інформацією видання, у запрошенні 23-річного виконавця зацікавлений наставник парижан Томас Тухель, який вже працював із футболістом, коли очолював Борусію.

У нинішньому розіграші чемпіонату Німеччини Вайгль зіграв за "джмелів" всього 4 матчі, в яких забив 1 гол.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Теги
Трансфери Юліан Вайгль Юліан Вайгль Томас Тухель Томас Тухель Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
2
хв
Болонья
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук