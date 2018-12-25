Тухель планує переманити в ПСЖ Вайгля, з яким раніше працював в Борусії Д

Півзахисник дортмундської Борусії Юліан Вайгль може покинути свій клуб в січні.

Вайгль близький до переходу в ПСЖ на правах оренди з правом подальшого викупу за 20 млн євро, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією видання, у запрошенні 23-річного виконавця зацікавлений наставник парижан Томас Тухель, який вже працював із футболістом, коли очолював Борусію.

У нинішньому розіграші чемпіонату Німеччини Вайгль зіграв за "джмелів" всього 4 матчі, в яких забив 1 гол.

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