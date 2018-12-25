Тухель планує переманити в ПСЖ Вайгля, з яким раніше працював в Борусії Д

Іспанія — 24 груд 1711
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Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario Madridista
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Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболуУкраїна — 24 груд 1957
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Динамо втратило одну позицію в історичному рейтингу Ліги чемпіонів, ПСЖ витіснив Шахтар з топ-30Ліга чемпіонів — 24 груд 1897
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Хачеріді може повернутися в Динамо, – ЗМІУкраїна — 24 груд 2622
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ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІФранція — 24 груд 2423
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