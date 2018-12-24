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ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІ

12:23 1 Читать на русском
ПСЖ змушений продати Неймара або Мбаппе через фінансовий fair-play, – ЗМІ
Неймар і Кіліан Мбаппе / Reuters

Французькому Парі Сен-Жермен доведеться попрощатися з одним із своїх зіркових нападників через загрозу покарання від УЄФА за порушення фінансового fair-play.

Неймар або Мбаппе можуть бути продані в одне з найближчих трансферних вікон, повідомляє Mediapart.

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За інформацією видання, ПСЖ доведеться продати одного з форвардів, щоб знайти 170 млн євро задля уникнення обмежень через невідповідність правилам фінансового fair-play. Бразилець і молодий француз залишаються найдорожчими гравцями парижан, тому продажу одного з них, вочевидь, не уникнути.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Неймар і Кіліан Мбаппе наразі мають ідентичні показники – 16 голів у 19-ти матчах у всіх турнірах. Преса постійно сватає обох форвардів в іспанські гранди – Реал і Барселону.

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Теги
Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Фінансовий fair-play Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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