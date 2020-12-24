Ліга 1: ПСЖ знищив Страсбур в ендшпілі, Лілль перестріляв Монпельє, Ліон розгромив Нант, Марсель знову програв
Франція, Ліга 1, 17-й тур
Бордо – Реймс – 1:3
Голи: Хван, 73 – Абдельхамід, 15, Діа, 18, Мунетсі, 88
Ланс – Брест – 2:1
Голи: Калімуендо, 11, Сотока, 34 (пенальті) – Шарбоньє, 90+3 (пенальті)
Нім – Діжон – 1:3
Голи: Ахлінві, 31 – Конате, 75, 90+3, Бальде, 77
Вилучення: Мігель, 76 (Н)
Ніцца – Лор'ян – 2:2
Голи: Мвула Лотомба, 18, Рейн-Аделаїд, 34 – Моффі, 49, Грбіч, 82 (пенальті)
Вилучення: Робсон Бамбу, 81 (Н)
Ренн – Метц – 1:0
Гол: Греньє, 52
Анже – Марсель – 2:1
Голи: Перейра, 4, Діоні, 23 – Ронж'є, 75
Нереалізований пенальті: Пайє, 71 (М)
Ліон – Нант – 3:0
Голи: Екамбі, 4, Кадевере, 37, Пакета, 44
Монако – Сент-Етьєн – 2:2
Голи: Діоп, 7, Фолланд, 48 – Дебюші, 21, Буанга, 29 (пенальті)
Вилучення: Матасо, 35 (М)
Монпельє – Лілль – 2:3
Голи: Лаборд, 57, Делор, 70 – Веа, 23, Іконе, 67 (пенальті), Їлмаз, 86
ПСЖ – Страсбур – 4:0
Голи: Пембеле, 18, Мбаппе, 80, Гуйє, 89, Кін, 90+1
Доменек може відновити кар'єру в Нанті – він не тренував 10 років
Тріо лідерів першості синхронно здобули перемоги. Найлегше було Ліону – "ткачі" забили кризовому Нанту тричі ще до перерви. На 4-й хвилині Екамбі замкнув простріл на порожні ворота. Далі Кадевере класно зіграв на добиванні після затяжної атаки господарів. А під завісу тайму забив метрів з 10-ти після скидки партнера. Друга половина перетворилася на формальність, а цифри на табло більше не змінились.
Зате гаряче було в Монпельє. Веа-молодший реалізував вихід віч-на-віч у середині першого тайму й вивів вперед Лілль. Проте, "палладини" відігралися після перерви: Лаборд пробив головою під поперечину після подачі з кутового. Далі команди обмінялися голами за три хвилини: "дог" Іконе реалізував одинадцятиметровий, а Делор забив за господарів відмінною бісіклетою. Але Їлмаз на 86-й вирвав три очки для Лілля.
Нарешті Парі Сен-Жермен мав чимало труднощів зі Страсбуром. Підопічні Тухеля забили швидкий м'яч зусиллями юного Пембеле, але далі замовкли попереду до 80-ї хвилини. Саме тоді нагадав про себе Мбаппе – Кіліан спокійно реалізував момент після пасу Ді Марії. Ще двічі парижани відзначилися у фінальні хвилини: спочатку Гуйє забив потужним пострілом метрів із 25-ти, а потім Кін добив м'яч із меж штрафного в контратаці.
А ось Марсель продовжив невдалу серію, поступившись Анже на виїзді. Господарі зробили вагому заявку на перемогу ще до перерви. На 4-й оборона провансальців проґавила у власних володіннях Перейру. Натомість на 23-й Діоні забив чудовий індивідуальний гол, показавши дива техніки на межі штрафного – 2:0! Олімпік прокинувся під кінець поєдинку. Зірковий Пайє спочатку схибив з пенальті, проте згодом знайшов навісом Ронж'є, який забив головою за неймовірною траекторією. Але на камбек Марсель не спромігся.