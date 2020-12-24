Франція, Ліга 1, 17-й тур

Бордо – Реймс – 1:3

Голи: Хван, 73 – Абдельхамід, 15, Діа, 18, Мунетсі, 88

Ланс – Брест – 2:1

Голи: Калімуендо, 11, Сотока, 34 (пенальті) – Шарбоньє, 90+3 (пенальті)

Нім – Діжон – 1:3

Голи: Ахлінві, 31 – Конате, 75, 90+3, Бальде, 77

Вилучення: Мігель, 76 (Н)

Ніцца – Лор'ян – 2:2

Голи: Мвула Лотомба, 18, Рейн-Аделаїд, 34 – Моффі, 49, Грбіч, 82 (пенальті)

Вилучення: Робсон Бамбу, 81 (Н)

Ренн – Метц – 1:0

Гол: Греньє, 52

Анже – Марсель – 2:1

Голи: Перейра, 4, Діоні, 23 – Ронж'є, 75

Нереалізований пенальті: Пайє, 71 (М)

Ліон – Нант – 3:0

Голи: Екамбі, 4, Кадевере, 37, Пакета, 44

Монако – Сент-Етьєн – 2:2

Голи: Діоп, 7, Фолланд, 48 – Дебюші, 21, Буанга, 29 (пенальті)

Вилучення: Матасо, 35 (М)

Монпельє – Лілль – 2:3

Голи: Лаборд, 57, Делор, 70 – Веа, 23, Іконе, 67 (пенальті), Їлмаз, 86

ПСЖ – Страсбур – 4:0

Голи: Пембеле, 18, Мбаппе, 80, Гуйє, 89, Кін, 90+1

Доменек може відновити кар'єру в Нанті – він не тренував 10 років

Тріо лідерів першості синхронно здобули перемоги. Найлегше було Ліону – "ткачі" забили кризовому Нанту тричі ще до перерви. На 4-й хвилині Екамбі замкнув простріл на порожні ворота. Далі Кадевере класно зіграв на добиванні після затяжної атаки господарів. А під завісу тайму забив метрів з 10-ти після скидки партнера. Друга половина перетворилася на формальність, а цифри на табло більше не змінились.

Зате гаряче було в Монпельє. Веа-молодший реалізував вихід віч-на-віч у середині першого тайму й вивів вперед Лілль. Проте, "палладини" відігралися після перерви: Лаборд пробив головою під поперечину після подачі з кутового. Далі команди обмінялися голами за три хвилини: "дог" Іконе реалізував одинадцятиметровий, а Делор забив за господарів відмінною бісіклетою. Але Їлмаз на 86-й вирвав три очки для Лілля.

Нарешті Парі Сен-Жермен мав чимало труднощів зі Страсбуром. Підопічні Тухеля забили швидкий м'яч зусиллями юного Пембеле, але далі замовкли попереду до 80-ї хвилини. Саме тоді нагадав про себе Мбаппе – Кіліан спокійно реалізував момент після пасу Ді Марії. Ще двічі парижани відзначилися у фінальні хвилини: спочатку Гуйє забив потужним пострілом метрів із 25-ти, а потім Кін добив м'яч із меж штрафного в контратаці.

А ось Марсель продовжив невдалу серію, поступившись Анже на виїзді. Господарі зробили вагому заявку на перемогу ще до перерви. На 4-й оборона провансальців проґавила у власних володіннях Перейру. Натомість на 23-й Діоні забив чудовий індивідуальний гол, показавши дива техніки на межі штрафного – 2:0! Олімпік прокинувся під кінець поєдинку. Зірковий Пайє спочатку схибив з пенальті, проте згодом знайшов навісом Ронж'є, який забив головою за неймовірною траекторією. Але на камбек Марсель не спромігся.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції