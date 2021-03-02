Джанлуїджі Доннарумма потрапив у сферу інтересів Челсі та навіть очолив список літніх бажаних трансферів, повідомляє Eurosport.

Мілан продовжує торгуватись з Райолою за Доннарумму – перемовини заходять у глухий кут

Контракт 22-річного кіпера з Міланом завершується вже наприкінці сезону, але поки що сторони не знайшли консенсусу в питанні продовження угоди. "Пенсіонери" пильно стежать за цією ситуацією, адже нібито готові запропонувати Доннаруммі 10 млн євро, які не хочуть давати "россонері".

У поточному сезоні Джанлуїджі провів 32 поєдинки у футболці Мілана, 9 з яких відстояв на нуль. У решті матчів молодий кіпер пропустив 40 м'ячів.

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