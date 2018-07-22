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Тухель: Хочу, щоб Рабйо залишився в ПСЖ

13:22 23 Читать на русском
Тухель: Хочу, щоб Рабйо залишився в ПСЖ
Томас Тухель / Фото: Getty Images

Наставник Парі-Сен Жермен Томас Тухель розповів, що розраховує на півзахисника команди Андріена Рабйо.

"Рабйо сам повинен визначитись щодо свого майбутнього. Він може продовжити контракт або шукати новий виклик – це його рішення.

Рабйо погодився на перехід в Барселону із зарплатою в 600 тисяч євро на місяць

Звичайно, я хочу, щоб він залишився, адже він має величезний потенціал та ще не вийшов пік своєї кар'єри. Мені подобається працювати з ним, проте остаточне рішення буде приймати тільки він", – цитує Тухеля Marca.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про бажання Рабйо покинути ПСЖ.

Канте узгодив умови контракту з ПСЖ, – ЗМІ

Теги
Адріен Рабйо Адріен Рабйо Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери Томас Тухель Томас Тухель
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