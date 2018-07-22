Тухель: Хочу, щоб Рабйо залишився в ПСЖ

Наставник Парі-Сен Жермен Томас Тухель розповів, що розраховує на півзахисника команди Андріена Рабйо.

"Рабйо сам повинен визначитись щодо свого майбутнього. Він може продовжити контракт або шукати новий виклик – це його рішення.

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Звичайно, я хочу, щоб він залишився, адже він має величезний потенціал та ще не вийшов пік своєї кар'єри. Мені подобається працювати з ним, проте остаточне рішення буде приймати тільки він", – цитує Тухеля Marca.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про бажання Рабйо покинути ПСЖ.

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