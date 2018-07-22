Тухель: Хочу, чтобы Рабйо остался в ПСЖ

Наставник Пари-Сен Жермен Тухель рассказал, что рассчитывает на полузащитника команды Андриена Рабйо.

"Рабйо сам должен определиться относительно своего будущего. Он может продлить контракт или искать новый вызов – это его решение.

Рабьо согласился на переход в Барселону с зарплатой в 600 тысяч евро в месяц

Конечно, я хочу, чтобы он остался, ведь он имеет огромный потенциал и еще не вышел на пик своей карьеры. Мне нравится работать с ним, однако окончательное решение будет принимать только он", – цитирует Тухеля Marca.

Напомним, ранее сообщалось о желании Рабйо покинуть ПСЖ.

Канте согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ