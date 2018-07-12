Рабйо погодився на перехід в Барселону із зарплатою в 600 тисяч євро на місяць

Каталонська Барселона узгодила деталі контракту із Адріеном Рабйо. Тепер "блаугранас" залишилось домовитись про трансфер із керівництвом ПСЖ.

Директор Барселони Ерік Абідаль успішно провів переговори з мамою Адріена Рабйо, яка є агентом футболіста, повідомляє Sport.es.

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За інформацією порталу, переговори у Парижі пройшли успішно. Зарплата Рабйо в Барселоні у разі його переходу може скласти 7 млн євро за сезон, термін контракту – 5 років.

Особливим побажанням півзахисника була можливість грати в Барселоні ближче до атаки. Рабйо вважає, що не може проявити свої найкращі якості на позиції опорного півзахисника.

Тепер каталонцям потрібно узгодити трансфер хавбека з ПСЖ. Парижани хочуть продовжити контракт з Рабйо, але готові розглянути варіант з його продажем, щоб той не пішов через рік як вільний агент.

У сезоні 2017/2018 Рабйо зіграв у 47 матчах за ПСЖ, в яких забив 4 голи і віддав 7 асистів.