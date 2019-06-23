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Тухель готовий реанімувати кар'єру Санчеша

13:52 366 Читать на русском
Тухель готовий реанімувати кар'єру Санчеша
Ренату Санчеш / Reuters

Півзахисник мюнхенської Баварії Ренату Санчеш може перебратися до французького Парі Сен-Жермен.

Керманич ПСЖ готовий допомогти молодому португальцю завершити невдалий етап у кар'єрі. Про це повідомляє L'Equipe.

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Тухель готовий забрати Санчеша з Баварії до столиці Франції. На 21-річного хавбека в німецького фахівця свої плани. На Парк де Пренс чемпіон Європи-2016 має замінити опального Адріена Рабйо.

Ренату Санчеш перебрався до Баварії влітку 2016 року за 35 млн євро, але не зміг стати беззаперечним гравцем основи. У сезоні 2017/18 португальський півзахисник навіть їздив в оренду до Суонсі. У сезоні, що минув, в його активі лише 17 матчів (1 гол) у Бундеслізі.

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