Тухель готов реанимировать карьеру Санчеша

Полузащитник мюнхенской Баварии Ренату Санчеш может перебраться во французский Пари Сен-Жермен.

Наставник ПСЖ готов помочь молодому португальцу завершить неудачный этап в карьере. Об этом сообщает L'Equipe.

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Тухель готов забрать Санчеша из Баварии в столицу Франции. На 21-летнего хавбека у немецкого специалиста свои планы. На Парк де Пренс чемпион Европы-2016 должен заменить опального Адриена Рабьо.

Ренату Санчеш перебрался в Баварию летом 2016 года за 35 млн евро, но не смог стать безоговорочным игроком основы. В сезоне 2017/18 португальский полузащитник даже ездил в аренду в Суонси. В минувшем сезоне в его активе лишь 17 матчей (1 гол) в Бундеслиге.

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