Мюнхенці мінімально програли Лаціо перший матч 1/8 фіналу, тож вдома потрібно було відігравати відставання. Томас Тухель настільки намагався налаштувати своїх гравців на гру, що зазнав травми.

Фіаско капітана у відеоогляді матчу Баварія – Лаціо – 3:0

"Команда була здивована тим, чому я сидів майже 90 хвилин біля технічної зони. Річ у тому, що під час мотиваційної промови я вдарив ногою коробку в роздягальні і пошкодив палець на нозі. Якщо чесно, то не думаю, що зможу зняти взуття ще годину", – наводить слова Тухеля Sky Sports.

Нагадаємо, Баварія виграла домашній матч з рахунком 3:1 та пройшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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