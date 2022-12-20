"Найкращий голкіпер ЧС-2022? Войцех Щенсни. Без нього збірна Польщі б нікуди не вийшла. Ця команда була жахлива, якщо не брати Щенсни та Лєвандовскі.

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Польща мала із запасом програвати Саудівській Аравії, якби не Щенсни. Це воротар, який зробив дуже багато, і не помилявся", – поділився Моралес в коментарі Fanday.

Зауважимо, що Щенсни потягнув два пенальті на груповому етапі ЧС-2022 (в тому числі від Мессі), що дозволило вийти у плей-офф. Втім, вже в 1/8 фіналу на поляків вийшов майбутній фіналіст – Франція.

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