"Лучший голкипер ЧМ-2022? Войцех Щенсны. Без него сборная Польши никуда не вышла бы. Эта команда была ужасна, если не брать Щенсны и Левандовски.

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Польша должна была с запасом проигрывать Саудовской Аравии, если бы не Щенсны. Это вратарь, который сделал очень многое, и не ошибался", – поделился Моралес в комментарии Fanday.

Заметим, что Щенсны потянул два пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (в том числе от Месси), что позволило выйти в плей-офф. Впрочем, уже в 1/8 финала на поляков вышел будущий финалист – Франция.

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