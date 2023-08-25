"В обох випадках останнє слово було за системою VAR. Попов при ударі суперника не контролював положення рук, і правильно був покараний пенальті, після реалізації якого турецька команда вийшла вперед.

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Що ж до анульованого взяття воріт Бешикташа, то це рішення не відповідало, як то кажуть, футбольному духу, адже був зафіксований офсайд ще на початку результативної атаки. З іншого боку, якщо порушення було, навіть мінімальне, то його треба фіксувати. Зрештою, для того й запровадили систему VAR, аби кінцевий вердикт арбітра був справедливим. Хоча, як на мене, навіть після відеоповтору тієї ефектно розіграної киянами комбінації, питання залишилися.

Вчора динамівці дали бій турецькому гранду, але в тому, що не досягли позитивного результату, передусім, винні самі. На жаль, доводиться констатувати, що стопери киян Сирота та Попов – посередні гравці, які в будь-який момент можуть помилитися. Мене взагалі дивує, за які заслуги Попова ще навіть викликають до лав національної збірної України.

Є претензії й до решти динамівців, зокрема, найдосвідченішого – Сидорчука. Йому не відмовиш у старанності, проте Сергій так і не навчився у ключові моменти ухвалювати правильні рішення. Згадаймо хоча б, як в компенсований час за нічийного рахунку помилка Сидорчука призвела до гострої контратаки гостей, яка завершилася третім взяттям воріт Бущана. І тут вже не може бути жодних претензій до арбітрів", – сказав Ступар у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, кияни двічі відігрувались протягом матчу, однак результативно відповісти на третій гол Бешикташа банально не вистачило часу.

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