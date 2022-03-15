Опорний півзахисник Зорі Ловро Цвєк змінив клубну прописку під час війни в Україні.

26-річний хорват покинув Зорю і став гравцем ЧФР Клуж, повідомляє офіційний сайт клубу. Луганці про перехід мовчать.

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Лідер чемпіонату Румунії не уточнив жодних деталей трансферу. Вочевидь, Цвєк дограє за ЧФР поточний сезон, як це дозволяє спеціальна постанова ФІФА, а влітку повернеться в Зорю, з якою ще має рік контракту.

Зауважимо, Ловро одягає футболку луганців з січня 2020-го. Цієї кампанії опорний хавбек провів за команду Віктора Скрипника 23 поєдинки та відзначився результативною передачею.

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