Опорный полузащитник Зари Ловро Цвек сменил клубную прописку во время войны в Украине.

26-летний хорват покинул Зарю и стал игроком ЧФР Клуж, сообщает официальный сайт клуба . Луганчане о переходе молчат.

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Лидер чемпионата Румынии не уточнил никаких деталей трансфера. Очевидно, Цвек доиграет за ЧФР текущий сезон, как это позволяет специальное постановление ФИФА, а летом вернется в Зарю, с которой имеет еще год контракта.

Отметим, Ловро надевает футболку луганчан с января 2020-го. В этой кампании опорный хавбек провел за команду Виктора Скрипника 23 поединка и отличился результативной передачей.

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