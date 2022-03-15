Весняну частину поточного сезону 24-річний вірменин проведе на батьківщині у складі рідного Урарту, інформує офіційний сайт Вереса.

"До зустрічі в мирному Києві і незалежній Україні": Вербіч не розриває усі зв'язки з Динамо

Сторони домовились про оренду, адже в Україні через війну чемпіонат призупинений. Маргарян приєднався до "червоно-чорних" лише взимку і не встиг провести за них жодного офіційного матчу.

Зауважимо, Жирайр є вихованцем футбольного клубу Урарту. Також захисник пограв за Ширак та Арарат. У футболці останніх виступав з 2020-го, був стабільним гравцем основи та почав отримувати виклики у збірну Вірменії.

Росія напала на Україну: CAS відхилив скаргу росіян, Шевченко прийме біженців, Суркіс відповів фанатам Динамо (LIVE)