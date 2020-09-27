"Складно пропускати на перших хвилинах. Особливо це б'є психологічно. Хоча ми на це намагалися не звертати уваги і виправити ситуацію, але десь з цим так і не впоралися.

Провальний старт Йовічевіча у відеоогляді матчу Олександрія – СК Дніпро-1 – 4:1

Думаю, тільки в останні 20 хвилин гри нам вдався той футбол, який від нас вимагає новий головний тренер. За ці дні було дуже мало часу, щоб щось змінити, тому буде правильно робити вже якусь оцінку після паузи в чемпіонаті, коли буде грати збірна. Тоді у тренера буде більше часу, щоб розповісти нам, як він хоче, щоб ми грали.

Зараз у нас смуга невезіння, але ми всі сподіваємося, що вона рано чи пізно закінчиться. Звичайно, ми дуже хочемо перемогти вже в найближчих матчах. Нам дуже важливо перемагати в кожному матчі", – цитує Цурікова офіційний сайт клубу.

Після 4-х турів УПЛ дніпровська команда розташувалась на 13-й сходинці з олдним заліковим балом.

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