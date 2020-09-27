"Сложно пропускать на первых минутах. Особенно это бьет психологически. Хотя мы на это старались не обращать внимания и исправить ситуацию, но где-то с этим так и не справились.

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Думаю, только в последние 20 минут игры нам удался тот футбол, который от нас требует новый главный тренер. За эти дни было очень мало времени, чтобы что-то изменить, поэтому будет правильно делать уже какую-то оценку после паузы в чемпионате, когда будет играть сборная. Тогда у тренера будет больше времени, чтобы рассказать нам, как он хочет, чтобы мы играли.

Сейчас у нас полоса невезения, но мы все надеемся, что она рано или поздно закончится. Конечно, мы очень хотим победить уже в ближайших матчах. Нам очень важно побеждать в каждом матче", – цитирует Цурикова официальный сайт клуба.

После 4-х туров УПЛ днепровская команда расположилась на 13-й строчке с олдним зачетным баллом.

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