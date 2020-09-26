Олександрія розбила СК Дніпро-1 (4:1) у матчі 4 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Дебют нового тренера дніпрян Ігора Йовічевіча був зіпсований вже на 3 хвилині, коли Безбородько розстріляв ближній кут воріт Сарнавського. Ближче до перерви Третьяков ідеально виконав штрафний удар з 23-25 метрів.

Олександрія розгромила СК Дніпро-1 і зіпсувала повернення Йовічевіча в УПЛ

Побиття СК Дніпро-1 продовжилось у другій половині. Голова Сватка невчасно опинилася на шляху прострілу Лучкевича, а згодом Валерій забивав вже без допомоги суперника. Гол престижу Адамюка став єдиною світлою плямою для гостей – 4:1.