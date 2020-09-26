Провальний старт Йовічевіча у відеоогляді матчу Олександрія – СК Дніпро-1 – 4:1
22:43 - Читать на русском
Олександрія розбила СК Дніпро-1 (4:1) у матчі 4 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
завершено
37’ Максим Третьяков
60’ Олександр Сваток
68’ Валерій Лучкевич
Володимир Адамюк 78’
37’ Максим Третьяков
60’ Олександр Сваток
68’ Валерій Лучкевич
78’ Володимир Адамюк
Дебют нового тренера дніпрян Ігора Йовічевіча був зіпсований вже на 3 хвилині, коли Безбородько розстріляв ближній кут воріт Сарнавського. Ближче до перерви Третьяков ідеально виконав штрафний удар з 23-25 метрів.
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Побиття СК Дніпро-1 продовжилось у другій половині. Голова Сватка невчасно опинилася на шляху прострілу Лучкевича, а згодом Валерій забивав вже без допомоги суперника. Гол престижу Адамюка став єдиною світлою плямою для гостей – 4:1.
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